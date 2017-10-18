قال وزير الزراعة خالد فهمي، إن مصر ستستخدم 3 أقمار اصطناعية، في رصد السحابة السوداء الناتجة عن حرق مخلفات زراعة الأرز، والتي تعرف محليا بـ «قش الأرز».

وأضاف فهمي، في مؤتمر صحافي، أن الأقمار الاصطناعية، تستخدم في رصد ومعرفة نقاط حرق قش الأرز على مدار الـ 24 ساعة، ويتم من خلالها توجيه المفتشين، لوقف التلوث الناتج عن عملية الحرق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتخلف زراعة الأرز ما بين 2 مليون ونصف المليون إلى 3 ملايين طن من المخلفات الزراعية، كما تعاني مصر سنويا، وتحديدا محافظات دلتا النيل من حرق هذه المخلفات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، لتؤدي إلى أزمة بيئية حادة تعرف باسم «السحابة السوداء»، والتي تتسبب في عدد من العوارض المرضية للمتعرضين لها.

وقدمت الكثير من الأفكار البحثية لحل المشكلة بالوصول لأفكار لاستخدام قش الأرز في منتجات مفيدة، غير أن هذه الأفكار يصطدم تنفيذها بعدم وجود رابط بين البحث العلمي والتطبيق في مصر.

ويستخدم قش الأرز حاليا في مصر بعد تدويره في إنتاج حوائط سابقة التجهيز، وعلف للحيوانات.