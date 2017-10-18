تنطلق من القاهرة غد الخميس، احتفالات مصر وإيطاليا، بمرور 200 عام على قيام المستكشف الإيطالي، جيوفاني باتيستا بيلزوني، باكتشاف معبدي أبوسمبل جنوبي أسوان، ومقبرة الملك سيتي الأول، بمنطقة وادي الملوك غرب مدينة الأقصر.

وقال د.باولو سباتينى، مدير المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، إن فعاليات احتفال الخميس، تتضمن جلسة بحثية، تقام بالمركز الإيطالي للآثار، ويتحدث فيها عدد من علماء المصريات، حول مسيرة بيلزوني، في حقل الاكتشافات الأثرية في أسوان والأقصر والجيزة، وغيرها من مناطق مصر التاريخية، وحصاد عمل البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بمصر.

ويقيم المؤرخ الفوتوغرافي المصري فرنسيس أمين معرض صور، يرصد فيه من خلال 40 لوحة، أهم محطات عمل بيلزوني في المواقع الأثرية المصرية، وسيضم المعرض مجموعة من الصور الشخصية النادرة لبيلزوني، وحفرياته الأثرية.

وسيتم خلال الاحتفالات أيضا رفع الستار عن التمثال النصفي، الذي يجسد بيلزوني، والذي قام الفنان الإيطالي فالتر فينتوري بنحته في ورشة بالأقصر.