استقل وزير النقل د.هشام عرفات امس يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية م.سيد سالم القطار رقم 905 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث تجول الوزير داخل القطار والتقى بعدد كبير من الركاب للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة إليهم.

واستفسر بعض الركاب عن أسباب تأخيرات بعض القطارات، فأوضح الوزير أن ذلك يرجع إلى قيام القطارات بالتهدئة في بعض المناطق نتيجة قيام الهيئة بتطوير منظومة الإشارات، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع في تطوير منظومة السلامة والأمان، ولفت إلى أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ مليار دولار، منها (خط القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم، والذي تنفذه شركة تاليس، و(خط بني سويف - أسيوط) بطول 250كم والذي تنفذه شركة الستوم، و(خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد) بطول 213كم والذي تنفذه شركة سيمنز، مضيفا ان زمن الرحلة من القاهرة للإسكندرية مع انتهاء تحديث منظومة الإشارات سيكون ساعتين.

وأوضح وزير النقل ان هناك خطة لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية من تجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والإشارات، كما سيتم تطوير كل الورش، وتحقيق الجودة الشاملة بها، لافتا إلى أن هناك جرارات جديدية تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك العالمية وسيتم إصلاح 81 جرارا قديما.