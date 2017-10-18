أكدت القنصل العام للسفارة الأميركية بالقاهرة ليزا فيكرز امس، أن 3400 مصري حصلوا على تأشيرة التنوع للهجرة للولايات المتحدة من بين اكثر 800 ألف مصري تقدموا للحصول عليها العام الماضي لتحتل بذلك مصر المرتبة الثانية بين دول العالم التي حصل مواطنوها على هذا النوع من التأشيرات.

وأعلنت انه ولأسباب تقنية ستتم إعادة إطلاق فترة التسجيل الخاصة ببرنامج تأشيرة التنوع لعام 2019، مؤكدة أنه تقرر إعادة إطلاق عملية الدخول هذا العام لبرنامج تأشيرة التنوع للعام 2019، وستفتح فترة التسجيل الجديدة لبرنامج تأشيرة التنوع لعام 2019 للإدخالات الالكترونية اعتبارا من ظهر يوم غد الاربعاء 18 أكتوبر بتوقيت الولايات المتحدة على أن تغلق ظهر يوم 22 نوفمبر المقبل.

وأشارت في تصريحات خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحافيين إلى انه اذا كان هناك شخص تقدم بطلب لهذه التأشيرة قبل اليوم الاربعاء فلن يتم النظر في هذا الطلب وسيحتاج إلى تقديم آخر خلال فترة التسجيل الجديدة، وأوضحت أن السبب وراء فتح فترة التسجيل الجديدة يرجع لمشكلة تقنية تتعلق ببلد الميلاد للمتقدمين تختلف عن محل ولادتهم مما استدعى اعادة تقديم كل الطلبات مجددا، ومؤكدة أن هذا الأمر يرجع فقط لحماية نزاهة العملية وضمان فرصة عادلة لجميع المشاركين.

ونفت أن يكون ذلك بسبب إجراءات اتخذتها الادارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب أو بسبب تدخل خارجي أو محاولة قرصنة.

كما أشارت القنصل الأميركي العام إلى أن عدد المصريين الذين حصلوا على تأشيرات أخرى لزيارة الولايات المتحدة لغير أغراض الهجرة في 2016 ومن بينهم رجال أعمال وصحافيين وغيرهم بلغ 77 ألف تأشيرة.