القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن الإصلاحات النقدية أدت إلى زيادة التدفقات الخارجية التي تجاوزت 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وقال إن البنك المركزي المصري وضع برنامجا شاملا لمواجهة المشاكل بجدية، وهذا ما ظهر جليا في ارتفاع نسب النمو إلى 5%.

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يؤكد جديتنا في تنفيذ الإصلاحات، وأن المرحلة المقبلة تتجه لمضاعفة الصادرات بنسبة 100% بعد إتمام الإصلاحات الهيكلية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة م.مصطفى فهمى إنشاء 20 ألف وحدة سكنية جديدة في المدينة ضمن مشروع «سكن مصر» للإسكان المميز بمساحات بين 106 و118 مترا مربعا.

وقال فهمي انه سيتم تنفيذ هذه الوحدات التي بدأ إنشاؤها خلال 18 شهرا وتم تقسيمها إلى جزأين الأول خلال العام المالي الحالي 2017 - 2018 والجزء المتبقي يتم تنفيذه في النصف الأول من العام المالي المقبل 2018 - 2019، وكشف أن المشروع حصل خلال العام المالي الحالي على نحو نصف الموازنة المقررة للمدينة ككل والتي تبلغ 6.5 مليارات جنيه منها 3.5 مليارات جنيه توجه لصالح المشروع.