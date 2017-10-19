القاهرة - مجدي عبدالرحمن

فجّر ترام الإسكندرية الشهير أزمة حادة داخل لجنة النقل والمواصلات وانقسم النواب على انفسهم بين مؤيد ومعارض لاتفاقية تطوير ترام الاسكندرية، بقيمة ملياري جنيه، حيث أعلن رئيس اللجنة هشام عبدالواحد الموافقة على قرض الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر بمبلغ 100 مليون يورو لإعادة تأهيل ترام الرمل مبدئيا مع مخاطبة الحكومة لاستيضاح رؤيتها بشأن مدة تنفيذ المشروع وسعر الفائدة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل ترام الرمل مع الاحتفاظ بالخط بين الرمل وفيكتوريا ومد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديده بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية ونقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات وسيشمل الخط الجديد 27 محطة تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار وسيتم رفع الترام فوق الكباري في 6 مواقع يبلغ طولها الإجمالي 4 كيلومترات وتجديد جميع عربات الترام من خلال شراء 30 عربة بطول 65 مترا، وتطوير الأماكن العامة المحيطة والنقل متعدد الوسائط.