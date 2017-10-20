القاهرة - ناهد إمام

شهدت أسعار العقارات في المحافظات المختلفة ارتفاعا كبيرا تجاوز نسبة الـ 100% في بعض المحافظات.

وجاءت الزيادة المحققة جراء الزيادة الكبيرة في سعر صرف العملة الدولارية الأميركية داخل السوق النقدي الأجنبي في مصر مما انعكس على ارتفاع أسعار مواد البناء أيضا.

ورصدت «الأنباء» أسعار الأراضي والوحدات السكنية في محافظتي بورسعيد ومطروح، حيث اتجهت في محافظة بورسعيد أسعار العقارات الى الزيادة حتى وصلت سعر الوحدة السكنية 100 متر مربع لأكثر من نصف مليون جنيه في حي الزهور أحد أكبر الأحياء بالمحافظة حسب الموقع والتشطيبات، وأسعار الوحدات السكنية بمناطق حي الزهور الشعبية بالمحافظة مثل مناطق «عمر بن عبدالعزيز، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وخالد بن الوليد» والبالغ مساحتها حوالي 70 مترا مربعا يبلغ سعرها 350 ألف جنيه.

وأسعار الوحدات السكنية بمدينة فايد، التي تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بمدينة الإسماعيلية، حيث تبدأ الأسعار من 100 ألف جنيه للوحدة السكنية إلى 260 ألف جنيه، أما الفيلات فتتفاوت أسعارها من 700 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه نصف تشطيب، والفيلات المجهزة بحمام سباحة دورين تصل لمليون و400 ألف جنيه.

وبالنسبة للإسكان الاقتصادي في مدينة فايد، فتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 100 ألف جنيه في الإسكان الاقتصادي «منطقة شعبية»، وسط مدينة فايد حجرتين وصالة، وتصل إلى 130 ألف جنيه، حسب حالة الوحدة وعمرها الزمني، وهي في مناطق بعيدة إلى حد ما عن البحر وفي الأماكن التي تقترب من البحر إسكان أهالي، وسعر الوحدة حجرتين وصالة تبدأ من 150 إلى 180 ألف جنيه على المحارة، والوحدة 3 حجرات وصالة مساحة 90 مترا تصل إلى 250 ألف جنيه أو 260 ألف جنيه تشطيب عادي.

وبالنسبة لأسعار القرى في مدينة فايد ففي قرية سرابيوم إسكان أهالي يبدأ السعر من 100 ألف جنيه للحجرتين وصالة، ويصل إلى 180 ألف جنيه للثلاث حجرات وصالة.

وفي قرية فنارة من 100 إلى 120 ألف جنيه حسب مساحة الوحدة، حجرتين وصالة لا تزيد على 100 ألف جنيه و3 حجرات وصالة في حدود 120 ألف جنيه.

أما أسعار الفيلات وهي مطلوبة في مدينة فايد، فتبدأ من 700 ألف جنيه دورين للفيلا الواحدة، وتزيد في بعض المناطق القريبة من الشواطئ إلى 800 ألف جنيه، والفيلات 3 أدوار من دون تجهيزات تصل إلى 900 ألف جنيه، والمجهزة بحمام سباحة ومكيفة وقريبة من البحر تبدأ من مليون و300 ألف جنيه إلى مليون و600 ألف جنيه. وتتراوح أسعار المنازل القديمة للبناء عليها 150 مترا بين 600 ألف جنيه و 800 ألف جنيه حسب الموقع.

وفي محافظة مطروح تفاوتت أسعار الشقق، بشكل كبير، بين 1000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، والمحلات التجارية بين 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه للمتر المسطح، ويتحدد سعر كل عقار، حسب الموقع والموقف القانوني وسندات الملكية، إضافة إلى مستوى المنطقة أو الشارع الذي يقع فيه العقار، وقرب أو بعد الموقع من البحر أو الشوارع الرئيسية.

وتباع المحلات التجارية في المناطق التجارية والحيوية بأسعار عالية، ويصل سعر بعض المحلات التجارية لأكثر من 100 ألف جنيه وتنخفض هذه الأسعار في المناطق الأخرى بتفاوت يناسب الموقع والتميز ونسبة الرواج التجاري إلى أن تصل أسعار المحلات إلى 5 آلاف جنيه.