القاهرة - ناهد إمام

قامت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر ود.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد أمين أمين عام صندوق تحيا مصر بتسليم مفاتيح 24 سيارة نقل مبرد وزن 1.5 طن لعدد من الشباب بتكلفة 179.6 ألف جنيه، ضمن المرحلة الأولى من المشروع في إطار مبادرة صندوق تحيا مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسلم الشباب من محافظات البحيرة والأقصر والمنيا والسويس والإسكندرية والدقهلية وقنا والشرقية وكفر الشيخ.

وأكدت نصر أن صندوق تحيا مصر حريص على دعم الشباب ومشروعات الشباب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدورها في تحسين معيشة المواطنين والأسرة المصرية.

وذكرت الوزيرة أن الأهم من توجيه التمويل للمشروعات هو تنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه سبق أن قام صندوق تحيا مصر، بتمكين وتشغيل 1000 سيارة أجرة تاكسي ونفذ المشروع في 10 محافظات وفقا لاحتياجات كل محافظة، كما تم تسليم 70 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان على عدد من الشباب.

وأوضح د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا جزء أساسي من مشروع يدعمه الرئيس السيسي من أجل إيجاد فرص عمل عبر إدارة رأس المال.

وذكر ان إحدى المشكلات في السوق المصرية هي في توزيع كمية السلع ووصولها إلى المستهلك، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة لتوزيع السلع الغذائية.

وتقدم محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر بالشكر والتقدير للوزيرة على دعمها للصندوق، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى لدفعة 1.5 طن سيارات نقل مبرد، موضحا أن هذا المشروع هو قمة التكافل الاجتماعي.