مجدي عبدالرحمن

فجرت نائبة وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية والداجنة د.منى محرز مفاجأة جديدة وأعلنت ان الحكومة ستبدأ في تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية وإلزام أصحاب محلات الدواجن ببيع الدواجن مجمدة.

وقالت في تصريحات لها إن القرار سيتم تفعيله على أصحاب محال الدواجن الحية ليتم تحويلهم لبيع الدجاج المجمد حرصا على صحة المواطنين وحماية البيئة. وأشارت الى ان الدواجن المجمدة تحتفظ بالبروتينات الخاصة بها لأنها تخضع للتبريد فائق السرعة داخل المجزر.

ووجهت منى محرز تحذيرا شديد اللهجة لأصحاب مزارع الدواجن غير المرخصة، وقالت انه خلال الثلاثة شهور القادمة إذا لم يتقدم أصحاب المزارع للحصول على تراخيص فسيتم غلق مزارعهم بشكل جدي وانه ستكون هناك تسهيلات لمنح التراخيص ما سيجعلهم يعملون في أمان ويمكنهم من تطوير مزارعهم دون تهديد بغلقها فيما بعد وانه سيتم توفير الرعاية البيطرية مجانا للدواجن التي يقومون بتربيتها، وذلك عقب إصدار التراخيص لهم.

وقالت ان الاهتمام بصغار مربي الدواجن من أصحاب المزارع الصغيرة هو الأساس فهم يمثلون 60% من إنتاج الدواجن في مصر.

وأوضحت ان الحكومة وفرت قروضا للمربين لتطوير مزارعهم وزيادة طاقاتهم الاستيعابية.