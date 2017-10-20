القاهرة- ناهد امام

أعلن مستشار وزارة التخطيط والإصلاح الاداري المستشار أحمد صلاح عمر أن الدولة تتجه نحو إعادة تنظيم الجهاز الاداري بدون المساس بأي موظف وأنها معادلة صعبة ولكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى أن هناك قرارات تدعم عملية الإصلاح الإداري في طريقها للاستصدار.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته جمعية الإدارة العليا بالتعاون مع state of media، للإعلان عن المؤتمر السنوي للجمعية تحت شعار «دور المديرين في التنمية المستدامة» برئاسة د.محمود سالم الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2017، أن خطة وزارة التخطيط نحو التنمية المستدامة 2030 تولي الإدارة والمديرين أهمية خاصة باعتبار أن الإدارة وسلطة المدير ذات أهمية كبيرة في نجاح المنظمة سواء حكومية أو خاصة.

وأوضح أن دور الوزارة العمل على مراجعة الأطر والقواعد التي تحكم التنظيم الإداري واتخاذ القرارات والعمل على استغلال الموارد البشرية مع تواجد رؤية واضحة للشباب والعمل على تدعيمها.