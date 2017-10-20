القاهرة ـ هناء السيد

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لدفع الاستثمارات السياحية وتحقيق مزيد من الجذب السياحي والفرص الاستثمارية الواعدة القائمة على مشروع مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون.

جاء ذلك خلال زيارتها الميدانية لمناطق الأديرة بوادي النطرون للتأكيد على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الوفود السياحية المتوقع تدفقها من مختلف أنحاء العالم.

شارك في الزيارة اللواء علاء يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء مجدي عناني السكرتير العام ود.عادل الجندي مسؤول العلاقات الدولية بالمكتب الفني بوزارة السياحة، وصلاح مسعود رئيس مدينة وادي النطرون.

ووجهت محافظ البحيرة بتشكيل لجنة من مسؤولي الأديرة والوحدة المحلية ومسؤولي المرافق بسرعة عمل المقايسة اللازمة لتوصيل خط مياه شرب بطول 7 كيلو مترات من مدخل المدينة حتى مقر دير البراموس مع عمل خزانات سعة 2000 متر مكعب بكل دير، كما وجهت برصف الطرق المؤدية للأديرة وتشجيرها وتكثيف الإنارة بها وتجهيز غرف متحركة (موتيلات) لمبيت واستضافة الوفود الأجنبية على طريق مسار العائلة المقدسة وكذا حافلات مخصصة لنقل السائحين من مدخل المدينة إلى الأديرة مع تكثيف اللافتات الإرشادية المضاءة على جانبي الطريق وعمل مظلات وبرجولات ودورات مياه في الساحات وأماكن الانتظار بنطاق الأديرة كما وجهت مسؤولي الكهرباء بتوفير موزع كهربائي جديد لتغذية الأديرة.

وأكدت محافظ البحيرة أنه جار طرح عدد من المشروعات الاستثمارية في مجال الخدمات السياحية لإنشاء عدد من الفنادق والمطاعم والكافتيريات والأماكن الترفيهية والمتنزهات لخدمة مشروع مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، وكذا رفع كفاءة المزارات السياحية الأخرى بنطاق المركز.