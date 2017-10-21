طرح مناقصة لشراء 12 شحنة من الغاز المسال



القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

ذكرت مصادر أمنية أن جميع أفراد القوة الأمنية التي وقعت معها اشتباكات وعناصر خلية إرهابية بصحراء الواحات، استشهدوا، عدا ضابط و4 أفراد شرطة.

وأضافت المصادر أن عدد الشهداء ارتفع الى 14 شهيدا من الضباط والأفراد، منهم المقدم محمد وحيد من قطاع الأمن الوطني، والنقيب إسلام مشهور من إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وبينت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الأحداث.

وقالت المصادر إن القوة الأمنية مكونة من 15 ضابط شرطة، وعدد من المجندين، و5 مدرعات وعدد من السيارات الدفع الرباعي.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وتوجهت قوة أمنية للقبض على المتهمين، وخلال مطاردتهم وقعت اشتباكات مسلحة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة.

من جهة أخرى، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء امس الاول ومن على متن حاملة المروحيات «أنور السادات» في عرض البحر المناورة التكتيكية للقوات البحرية «ذات الصواري 2017»، وذلك في إطار الاحتفال بيوم القوات البحرية بالإسكندرية الذي انطلق امس الاول الخميس وشهد تدشين الفرقاطة الفاتح والغواصة 42.



وكان في استقبال السيسي لدى الوصول إلى حاملة المروحيات وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد حسن، كما حضر المناورة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.



وشاهد السيسي خلال المناورة تأمين هدف حيوي بالبحر ضد العدائيات، ورمي مدفعية على هدف سطحي، وبيان عملي لتشكيل حراسة اثناء تنفيذ الدفاع الجوي، فضلا عن تشكيل إبحار بمشاركة الغواصة 209، وإطلاق صاروخ «هاربون»، ثم قام بجولة تفقدية بحاملة المروحيات، حيث تفقد الأدوار المختلفة وتعرف على القدرات القتالية المتعددة للحاملة، كما استمع إلى شرح تفصيلي لغرفة العمليات.



وأشاد السيسي خلال زيارته لحاملة المروحيات «أنور السادات» بعرض البحر، بما شاهده من تدريب راق وجاهزية عالية لدى رجال القوات البحرية بما يعكس ما وصلوا إليه من مستوى متميز في تشغيل والتحكم بالوحدات البحرية الجديدة التي انضمت إلى الخدمة.

من جهة اخرى، يبدأ الرئيس السيسي، الإثنين المقبل زيارته الثالثة منذ توليه الرئاسة في 2014 الى فرنسا والأولى منذ تولى الرئيس ماكرون، حيث من المقرر ان يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء المقبل لبحث تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.



وأعلن قصر الإليزيه أن برنامج عمل السيسي الذي يمتد الى الخميس المقبل يشمل ايضا اجتماعا للرئيسين على غداء عمل في أول لقاء بينهما، لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمات الإقليمية وسبل مكافحة الإرهاب.



ووفقا لمعلومات أولية، فإن جدول الزيارة سيكون عامرا باللقاءات، حيث من المقرر أن يلتقى السيسي عددا من المستثمرين في فرنسا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في مصر، إضافة إلى لقاءات أخرى لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي.

من جهة اخرى، قالت مصادر تجارية امس إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) طرحت مناقصة لشراء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في الربع الأول من 2018، حيث تستهدف «إيجاس» جلب 9 من الشحنات عبر مرفأي الاستيراد العائمين اللذين تملكهما مصر و3 شحنات عبر مرفأ أردني، وسبق أن استوردت إيجاس الغاز المسال عبر المنشأة الأردنية حيث يعاد تغويز الشحنات وضخها عبر خطوط الأنابيب إلى مصر. وقال التجار إن الموعد النهائي لتقديم العروض 29 أكتوبر.