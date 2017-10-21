القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

في حديثه للمرة الأولى عن حقيقة مرضه والتي انتشرت في الأسابيع الأخيرة والتي وصلت إلى حد ترديد شائعات بمرضه بالسرطان، تحدث رئيس الحكومة م.شريف اسماعيل بعبارات هادئة قال فيها «انا بصحة جيدة واطمن الناس والحمد لله أنا أؤدي عملي على أكمل وجه كما أظن، وأدعو الله إني أقدر أكمل عملي ونحقق كل اللي مصر محتجاه في الفترة الحالية». وكشف أن جلسات مجلس الوزراء هذا الأسبوع ستتم فيها مناقشة تعديل قانون الإسكان الموحد كبداية لإصلاح تلك المنظومة، واكد أن الحكومة لن تسمح بالمخالفات وستراعي في التصالح أن يكون في حدود ما يسمح به القانون الجديد وفي حدود المواصفات الفنية للبناء وبما لا يؤثر على الحياة في المجتمع نفسه وفي المدينة نفسها.

وفيما يتعلق بمخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة فقد تم إنجاز 1.700 مليون فدان من الإزالات وحوالي 152 مليون متر مربع، وأشار الى أن الدولة نجحت في إزالة 50% من المخالفات في حين يتم النظر في باقي المخالفات لتقنين أوضاعها، موضحا أنه يتم التعاون مع لجنة استرداد الأراضي برئاسة م.إبراهيم محلب، ولا يوجد استثناءات إطلاقا في إزالة التعديات وهناك توجيهات واضحة في هذا الشأن.

وعن قانون المرور الجديد، قال «هو عودة الانضباط للشارع المصري والحفاظ على البنية الأساسية التي تم تطويرها»، وأضاف أنه سيتم استحداث وسائل جديدة للمرور ترتبط بقانون المرور، كما أضيفت بنود تخص نقاط المرور وغرامات للحفاظ على الأرواح والشارع المصري.

واكد ان هناك علاقة تعاون واحترام مع البرلمان وتعامل بمنتهى الشفافية بين الطرفين، وأن الحكومة لا تتواني في الرد حول كل الاستفسارات والملاحظات ووجهات النظر بكل احترام وتقدير، ويتم استقبال النواب في كل وقت، كما يتم تقديم خدمات في المحافظات بشكل كبير.

وكشف أن هناك مشروعا تتم دراسته لإنشاء خط سكك حديدية يصل ما بين 6 أكتوبر وأسوان وهناك فرصة عظيمة للاستثمار في الصعيد.