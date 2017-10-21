قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأجيل موعد تقديم العروض لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة (58 فدانا: 2800 فدان)، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة بالمدن الجديدة، ليكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/12/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2017.

صرح بذلك نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م.طارق السباعي، موضحا أن التأجيل جاء استجابة لطلبات المطورين العقاريين بمنحهم مهلة إضافية.

وقال السباعي إن الهيئة قررت أيضا تعديل مبلغ جدية الحجز، تيسيرا على المطورين العقاريين، ليصبح كالتالي: 40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 184 فدانا، بمنطقة الألف فدان غرب مدينتي، بمدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط مركز سياحي - عمراني، على مساحة 243.3 فدانا، بمنطقة الألف فدان جنوب مدينتي، بمدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني - تجاري - سياحي - ترفيهي، على مساحة 194.38 فدانا، جنوب أرض بيت الوطن، بمدينة القاهرة الجديدة، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 103.74 أفدنة، بمنطقة الجامعات، بمدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 396 فدانا، بمثلث الأمل، بمدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 334 فدانا، بمثلث الأمل، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف أنه تم تعديل مبلغ جدية الحجز، تيسيرا على المطورين العقاريين ليصبح 100 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 410 أفدنة، شمال المدينة - الحي 17، بمدينة الشيخ زايد، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري - إداري - فندقي - ترفيهي - طبي، على مساحة 58.9 فدانا، ضمن حديقة زايد، بمدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري - إداري - سكني - فندقي - ترفيهي - طبي، على مساحة 205 أفدنة، بزايد سبارك، بمدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة ألف فدان، بامتداد الشيخ زايد، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 500 فدان، بامتداد الشيخ زايد، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط سكني - سياحي - ترفيهي، على مساحة 2800 فدان، بالمنطقة من الكم 94: الكم 106 طريق إسكندرية/ مطروح، جنوب مارينا، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 144 فدانا، بالتوسعات الشرقية، بمدينة 6 أكتوبر.