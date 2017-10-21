القاهرة ـ ناهد إمام

«طائرة الأحلام» ستكون ضمن أسطول مصر للطيران قريبا، حيث ذكر بيان لوزارة الطيران المدني أن وفدا إعلاميا يرافق فريق عمل مصر للطيران قام بجولة في أكبر مصنع للطائرات على مستوى العالم بمدينة سياتل الاميركية، وهو مصنع Everett، في إطار فعاليات تسلم الطائرة الثامنة لمصر للطيران من طراز بوينغ B737/800NG للاطلاع على أحد مصانع شركة بوينغ والمتخصص في تصنيع طراز 787 دريملاينر، الأكثر شعبية ورواجا والمعروف باسم «طائرة الأحلام».

وأوضح البيان أنه من المقرر أن تنضم هذه الطائرة لأسطول «مصر للطيران»، ضمن طرازات أخرى، سيتم الاعلان عنها قريبا، حيث تلقى الوفد عرضا مفصلا عن امكانات هذا الطراز، فضلا عن زيارة أعضاء الوفد للمصنع المتخصص في خط انتاج الدريملاينر.