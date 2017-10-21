القاهرة - ناهد إمام

وجهت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم مناشدة الى وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي، لإعادة النظر في زيادة رسوم تسجيل امتحانات أبناء العاملين في الخارج، مراعاة لظروفهم.



وقالت مكرم إنها تلقت مئات الشكاوى فور إعلان قرار رفع الرسوم على الطلبة للتسجيل في الامتحانات وفقا للمناهج المصرية، حيث اشتكى أولياء أمور الطلبة من عدم قدرتهم على تدبير تلك المبالغ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية في دول الخليج وتزامنها مع زيادة مصاريف الإقامة في عدد من الدول خاصة المواطنين العاملين بالمملكة العربية السعودية.



وأكدت وزيرة الهجرة أنها لن تألوا جهدا في متابعة الموقف، سعيا للوصول إلى حل لتلك المشكلة، مؤكدة أن الوزارة تتلقى مختلف الشكاوى من مواطنينا بالخارج وتتابعها بكل جدية.