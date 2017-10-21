اعداد: مجدي عبدالرحمن

في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن وزير التربية والتعليم الغاء الدراسة في المدارس اليابانية الجديدة بعد أسبوع واحد فقط من بدايتها، معللا ذلك بعدم الجاهزية الكاملة لهذه المدارس للدراسة وسط أنباء مؤكدة أن تبدأ الدراسة رسميا اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

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نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد، رصد أي تعذيب بالسجون كما يتردد ويشاع خلال زيارات اللجنة المتعددة للسجون خلال الفترة الاخيرة، كما نفى وجود مسجون سياسي واحد في مصر وان جميع من بالسجون على ذمة قضايا، مؤكدا أن وزارة الداخلية تبذل جهدا كبيرا جدا ومستشفياتها الخاصة بالسجون بها أجهزة طبية غير موجودة بمستشفيات الخارج وان المخالفات الفردية التي تحدث من أفراد بوزارة الداخلية تتم معاقبة مرتكبيها بدليل حبس بعضهم داخل نفس السجون.

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كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح فبراير المقبل نحو 20 مصنعا جديدا في العين السخنة. وأضاف ان إنشاء القناة الجديدة خفض زمن الإبحار بمعدل 11 ساعة، مما يسهل على المراكب التابعة للشركات العالمية نقل البضائع، وأغلب المستثمرين عينهم على الاستثمار المصري، مشيرا الى ان ألمانيا تنظر لمصر باعتبارها العميل الأول في الاستثمار الخارجي.