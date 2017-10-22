بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بضحايا الحادث، حيث اعرب عن إدانته «الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي نفذته عصابات إجرامية» مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته.

هذا، وقد أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان تمس حدادا على الضحايا.

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بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب المصري في مصابه الأليم باستشهاد العشرات من رجال الأمن وإصابة آخرين في العملية الإرهابية.

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نعى مجلس النواب الليبي، شهداء مصر، كما أعرب عن تضامنه والشعب الليبي مع مصر رئاسة وحكومة وشعبا.

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي، حيث أعرب الأمين العام للمنظمة د.يوسف بن أحمد العثيمين عن تضامن المنظمة الكامل مع الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدا ثقته بأن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد مصر حكومة وشعبا إلا إصرارا على محاربة الإرهاب واستئصاله وتحقيق الأمن والاستقرار.

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دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة امس الهجوم الارهابي، وأكد دعمه الكامل لمصر في معركتها الشرسة ضد الارهاب الذي يرمي الى زعزعة امنها واستقرارها وترويع أبناء شعبها، مضيفا ان هذه الاعتداءات تأتي لتؤكد من جديد مدى الخطورة الكبيرة التي تمثلها ظاهرة الارهاب على المجتمعات العربية خلال المرحلة الحالية.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس أدان بأشد العبارات الحادث الإرهابي الجبان، كما أعرب عن تضامنه ووقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب مصر رئيسا وحكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب المتطرف الأعمى الذي يستهدف مصر الشقيقة وأمنها واستقرارها وازدهارها. من جهته، قال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي إن الحكومة الفلسطينية تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية كافة وكل أشكال العنف، وتجدد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر.

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أعرب وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان عن تضامن بلاده مع مصر قيادة وشعبا، وقال ان بلاده تعرب عن تعازيها لأسر افراد قوات الامن الذين سقطوا اثناء تأدية مهمتهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين ومشددا على دعم فرنسا لاستقرار مصر في تلك اللحظات المؤلمة.

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استنكرت سفارة العراق بالقاهرة ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر والآثم، وأكدت وقوف العراق حكومة وشعبا مع مصر في تصديها لهذه الجماعات الإرهابية الغاشمة وحتى دحرها نهائيا، وتخليص أمتنا والمجتمع الدولي من شرورها.

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قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ايفان سوركوس، إن الاتحاد الأوروبي يساند مصر في حربها ضد الإرهاب.