اعداد: مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» ان مجلس النواب قرر تخصيص أولى جلسات هذا الأسبوع التي تبدأ اليوم الأحد لمناقشة الحادث الذي هز مصر، كما سيقف البرلمان حدادا على أرواح شهداء الواجب في الوقت الذي من المقرر ان يلقي فيه رئيس الحكومة شريف إسماعيل بيانا امام البرلمان يجمع بين الحديث عن مبررات صدور قرار جمهوري بإعلان حالة الطوارئ والذي سيصوت عليه البرلمان ايضا اليوم وبين المستجدات في ملف الحادث الإرهابي الأخير وما سبقته من حوادث اخرى.

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علمت «الأنباء» ان هناك اتجاها قويا إلى إحالة الحادث الإرهابي الى القضاء العسكري وفقا لأحكام قانون الطوارئ المطبق حاليا.

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طلب النائب العام المستشار ولأول مرة من نيابة أمن الدولة العليا بسرعة مخاطبة جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة لإرسال تحرياتهم عن الواقعة.

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قال مصدر أمني إن قوات الأمن استعانت بقصاصي الأثر، لمعرفة الطرق التي لجأت إليها العناصر الإرهابية للهروب، عقب الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الشرطة.

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قال الخبير في مكافحة الإرهاب ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد صادق، ان أبرز ما جعل العملية أكثر صعوبة هو الوادي الضيق المختبئ فيه تلك العناصر الإرهابية التي تعاملت على الفور مع القوات باستخدام صواريخ الهاون.

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قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء يحيى كدواني، إن اللجنة ستتحرك لمواجهة الإرهاب من خلال السرعة في الانتهاء من قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف، لردع الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تترعرع في المحافظات.

وأضاف أن اللجنة ستبحث مع المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي شكله الرئيس السيسي طرق مواجهة الجماعات المتطرفة، ودعوة جميع الجهات المعنية لبحث الطرق العاجلة لمكافحة التطرف في البلاد.