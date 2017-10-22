بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا اشتباكات رجال الأمن مع خلية إرهابية في منطقة الواحات بالجيزة والتي أسفرت عن استشهاد العشرات من الضباط ورجال الشرطة وإصابة عشرات آخرين.

وأكد سموه وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ومعربا عن استنكارها وإدانتها الشديدة للأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه الخلايا الإرهابية والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

بدوره، بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا اشتباكات رجال الأمن مع إحدى الخلايا الإرهابية، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الشهداء من ضباط ورجال الشرطة فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

بدوره، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعملية الإرهابية، وأكد وقوف الكويت إلى جانب مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.