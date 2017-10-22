الشهيد البطل عميد امتياز اسحاق محمد كامل حموده
الشهيد البطل مقدم احمد فايز ابراهيم عبدالحافظ
الشهيد البطل مقدم احمد جادالله جميل يوسف
الشهيد البطل مقدم محمد وحيد حبشي مصيلحي
الشهيد البطل رائد محمد عبدالفتاح سليمان عبدالحفيظ
الشهيد البطل رائد احمد عبدالباسط محمد احمد
الشهيد البطل نقيب كريم محمد أسامة ابراهيم فرحات
الشهيد البطل نقيب احمد طارق احمد زيدان
الشهيد البطل نقيب إسلام محمد حلمي علي مشهور
الشهيد البطل نقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفي
الشهيد البطل نقيب احمد حافظ فؤاد أبوشوشه
الشهيد البطل رقيب انور محمد محمد الدبركي
الشهيد البطل مجند بطرس سليمان مسعود
الشهيد البطل مجند محمود ناصر رجب
الشهيد البطل مجند حسن زين العابدين محمد
الشهيد البطل مجند عمر فرغلي احمد