«لا شك أن الناس يخسرون كثيرا بمثل هذه الممارسات»

نجمة هوليوود جينيفر أنيستون وهي تحث الجيل الجديد من الأصدقاء والمعجبين على الكف عن التعلق بهواتفهم، والتحدث مباشرة مع بعضهم بعضا لما في ذلك من تعزيز لعلاقات الصداقة والمحبة الإنسانية.