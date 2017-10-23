القاهرة ـ ناهد إمام

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عبدالمنعم البنا موافقة كل من البحرين والكويت والإمارات على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة مع نظرائه بالدول الثلاث.

وقال إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والإمارات أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية بلفحص الرسائل الزراعية المصدرة الى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.

وأشار الى أنه يجرى حاليا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأميركية، بما سيسهم في إلزام المصدرين باتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويسهم أيضا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.

وقال البنا إن ذلك يأتي استكمالا لجهود وزارة الزرعة في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية في الخارج، خصوصا بعد القرار الوزاري المشترك لوزارتي الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك بإصابتها وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.