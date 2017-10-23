القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

خيّم الحزن معظم محافظات مصر حدادا على شهداء الواجب من أبناء الشرطة الذين استشهدوا في واحدة من أعنف المواجهات مع الإرهابين الذين استخدموا قذائف صاروخية وعبوات ناسفة خلال مطاردتهم في صحراء منطقة «الواحات» بالجيزة، حيث شيع الآلاف من أبناء محافظات السويس والغربية والمنيا امس ومساء امس الأول جثامين ضباط وأفراد الشرطة.

وفي غضون ذلك، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اجتماعا ضم وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، وعددا من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية، حيث استمع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية.

وقدم السيسي التعازي في ضحايا الحادث، كما أعرب عن خالص المواساة لأسرهم.

كما وجه ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، ومشددا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.

وأكد السيسي أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب مصر المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها.

وشدد السيسي على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماما حجم التحدي ويقدر تضحيات من قدموا أرواحهم فداء لأمن الوطن وسلامة المواطنين.

وفي غضون ذلك، أعلن نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي وعقب اجتماع طارئ للنقابة، إيقاف الإعلامي أحمد موسى، لحين الانتهاء من التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة على خلفية ما جرى في حلقة امس الأول من برنامجه «على مسؤوليتي»، وما قدم فيها من محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين والتي تحظر وخصوصا في مادتها «69» أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومى المصري، وأيضا ميثاق الشرف الإعلامي، مما يمثل مخالفة صارخة، وعليه كان لزاما على النقابة التصدي لهذه المخالفة.

وفيما يخص بمتابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، فأكد وكيل النقابة طارق سعدة، أن «القانون في بعض الحالات التي تحتوي على تصرف جنائي ينص على أن تكون النيابة العامة هي التي تتولى الأمر».

وحول ما تردد عن إمكانية ظهور موسى على الهواء في برنامجه رغم القرار الخاص بإيقافه، أكد سعدة أنه طبقا للقانون يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار القرار الخاص بالإيقاف، وحجب القناة في حال مخالفة القرار.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت صحة التسجيل الصوتي الذي أذاعه الإعلامي احمد موسى خلال برنامجه بفضائية «صدى البلد» مساء السبت بشأن هجوم «الواحات».

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة بأن «ما تم تداوله من تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولته بعض البرامج على القنوات الفضائية، غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة».

وذكر أن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو «تهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، وتعكس عدم المسؤولية المهنية».

من جانب آخر، تقدم المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو جميل صباح امس الأحد ببلاغات للنائب العام للتحقيق مع موسى، بتهمة بث تسجيلات مفبركة تضر بالأمن القومي المصري.