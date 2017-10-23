القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وسط حالة من الحزن والأسى على وجوه النواب ورئيس الوزراء، واتشاح قاعة المجلس بالسواد، حيث حرص النواب والنائبات على ارتداء الملابس السوداء حدادا على أرواح الشهداء، عقد مجلس النواب امس جلسته الأولى لهذا الاسبوع والتي بدأها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء «الواحات»، كما نعى رئيس البرلمان د.علي عبدالعال الأبطال بكلمات مؤثرة، قال فيها إن رجال القوات المسلحة والشرطة يواجهون الإرهاب بكل شجاعة، ويدخلون في حرب في كل أنحاء البلاد.

وطالب عبد العال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بسرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية، وإنشاء صندوق لصرف هذه التعويضات، مؤكدا أن مشروع القانون سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل بيان الحكومة بشأن الأسباب والظروف التي أدت لإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وفق القرار الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي برقم 510 لسنة 2017، في ضوء الظروف والأحداث الإرهابية التي تشهدها البلاد.

وأوضح إسماعيل أن مجلس الوزراء وافق على فرض حالة الطوارئ في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وذلك على النحو الوراد بقرار رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري شأننا في ذلك شأن ديموقراطيات راسخة ارتأت في إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدفها.

وأكد تعهد الحكومة بألا تمس الإجراءات الاستثنائية في حالة الطوارئ بحريات المواطنين، مضيفا «ليشهد العالم كله أن مصر كانت ولا تزال تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا من دماء أبنائها الطاهرة».