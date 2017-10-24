القاهرة ـ ناهد إمام

صرح العضو التجاري بغرفة تجارة وصناعة الإمارات د.ناصر العتيبي لـ «الأنباء» بأنه سيتم خلال نوفمبر المقبل الإعلان عن إنشاء أول مجموعة قابضة مصرية ـ إماراتية من رجال الأعمال في كلا البلدين لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات.

وقال العتيبي إن إعلان تأسيس ذلك التكتل الجديد سيكون خلال إقامة ملتقى الأعمال المصري - الإماراتي نهاية الشهر المقبل في القاهرة وتنظمه مجموعة وصايا لإدارة مخاطر الاستثمار في الأموال الخاصة وإدارة التكاليف والمخاطر، ويستمر الملتقى على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من رجال الأعمال في البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأضاف أنه تقدم بدعوة لسفارة الإمارات في مصر لدعوة ممثلي الجهات الرسمية الاقتصادية الاستثمارية في مصر لحضور تدشين التكتل الجديد.