إعداد: مجدي عبدالرحمن

٭ تبنت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تقديم أول مشروع قانون إلى البرلمان تحت مسمى «حق الشهيد» بعد انتهاء اللجنة القانونية للحزب من إعداده، كما يجري المستشار حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ووكيل اللجنة التشريعية المراجعة القانونية لنصوصه.

٭ بدأ مجلس النواب رحلة البحث عن اكثر من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة دون إشغال أو استغلال وتزامن ذلك مع إعداد مشروع قانون جديد لشغل هذه الوحدات وتحويلها من استثمار معطل إلى منتج سواء بتأجيرها أو تمليكها. خاطبت لجنة الإسكان البرلمانية برئاسة م.معتز محمود علي حسن الحكومة في اول اجتماع لها للكشف عن نتائج الحصر الأولية للشقق.

٭ أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب امس موافقتها على مشروع قانون بتعديل قانون محاكم الأسرة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

٭ في اول اجتماع خصصته لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية برئاسة أسامة هيكل لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قال عمر مروان وزير مجلس النواب ان القانون الجديد يحكم العمل ويتضمن إضافات جديدة وهي وسائل الإعلام الإلكترونية ويحتاج إلى دقة وصياغة وتحقيق توازن في المصالح ولا يمكن أن تتمسك جهة واحدة بكل الصلاحيات.