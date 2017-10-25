القاهرة ـ هناء السيد

أكد شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أحمد قطان، الدور المهم الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم وخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها، ومشيدا بالجهود المميزة التي يقوم بها قطان، لتوطيد العلاقات بين المملكة ومصر.

من جانبه، أكد السفير أحمد قطان أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين لدوره البارز في نشر وسطية الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، معربا عن تقديره البالغ لشخص فضيلة الإمام الأكبر لجهوده في العمل على إقرار السلام الإنساني ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف دول وشعوب العالم.



وكان الطيب، قد استقبل امس الأول حرم رئيس جمهورية تشاد، هند ديبي إتنو، خلال زيارتها للقاهرة، حيث أكد ان العلاقات بين الأزهر وتشاد علاقات قوية ومتينة عبر استقبال الطلاب التشاديين للدراسة بكليات الأزهر ومعاهده، وإيفاد مبعوثي الأزهر للتدريس بجمهورية تشاد، وإرسال القوافل الطبية والإغاثية والدعوية.

وقرر فضيلته زيادة المنح الدراسية لطلاب تشاد بحيث يخصص جزء منها للدراسة بالكليات العلمية كالطب والصيدلة والهندسة، مشيرا إلى ان الأزهر على استعداد لاستقدام الأئمة التشاديين ضمن برنامج مصمم لتدريبهم على سبل مواجهة الفكر الإرهابي والتعامل مع كل التحديات المعاصرة.