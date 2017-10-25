أصيب 77 طالبا بالتسمم بعد تناولهم وجبات مدرسية في مدرستهم بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت وزارة الصحة أن 77 طالبا بمدرسة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية أصيبوا باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبات غذائية مدرسية، وخرج 56 منهم بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية د.محمد أبو سليمان انه تم نقل الحالات إلى المستشفيات، موضحا أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما يعانون من آلام في البطن وإسهال، عقب تناولهم وجبة غذائية في المدرسة تحتوي على زبادي وبيض وفول وخبز.