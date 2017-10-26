إعداد: مجدي عبدالرحمن

أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم احمد انه سيقدم عددا من المقترحات إلى اجتماع وزراء الإعلام في الدول الداعية الأربع لمكافحة الارهاب والمقرر الأحد المقبل، بحضور وزراء الإعلام في السعودية والامارات والبحرين ومصر، لتكون لدينا سياسة إعلامية واستراتيجية ثابتة تجاه القضايا الإرهابية المتواجدة في المنطقة وهي قضايا الإرهاب والتمويل المالي الذي يأتي من مصادر لا تزال مستمرة حتى الآن.

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انتهى شباب الأحزاب من إعداد ورقة عمل تتعلق بمكافحة ومواجهة الإرهاب لطرحها على منتدى شباب العالم المزمع عقده في شرم الشيخ في 4 نوفمبر المقبل، حيث ستناقش الورقة الأمن الفكري للحماية من الأفكار المتطرفة وحوار الأديان واتحاد ثقافات العالم ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة.

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نفى وزير البترول طارق الملا إقدام الحكومة على زيادة مصروفات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وقال أمام لجنة الطاقة والبيئة البرلمانية إن ما أثير بشأن رفعها لـ 800 جنيه غير صحيح على الاطلاق، وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الاستثمار داخل القطاع وتطوير معامل تكرير البترول ومنها التوسعات القائمة حاليا بالوجه القبلي على رأسها معمل تكرير البترول بأسيوط، كما أشار إلى أن هذه المشروعات التي تتم حاليا سيشعر بأثرها المواطن بحلول العام 2020، كاشفا أن الوزارة حققت 80% من خطتها التي وضعتها العام الماضي.

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كشفت النصوص النهائية لمشروع قانون الهيئات الشبابية الذي أقره مجلس النواب حظر ومنع التدخين أو السماح بإدخال الخمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها نهائيا ومن دون أي استثناءات، كما فرض القانون الجديد حظرا على الهيئات الشبابية ممارسة المراهنة أو مضاربة مالية وعلى ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من مارس نشاطا منظما في مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقا لأحكام هذا القانون او جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون.

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فاجأ النائب محمود نبيه البرلمان امس بتقديم مشروع بقانون جديد بتعديل أحكام قانون شهداء ومصابي الجيش والشرطة، ونص المشروع الذي احيل الى اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدفاع والأمن القوى على أن يصرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الادنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وكذا 50 ضعفا الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، واكد نبيه لـ «الأنباء» ضرورة التشريعات والأحكام التي تضمن لهؤلاء الضحايا والمصابين من الجيش والشرطة ما يؤمن مستقبل أسرهم.