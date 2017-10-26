واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها الموجعة ضد مافيا الفساد، حيث نجحت في ضبط 5 قضايا فساد بأكثر من 150 مليون جنيه خلال 3 أيام.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط (م.م.ح) مدير صومعة بنها، و(ع.ح.م) مسؤول الأمن، لاستيلائهما على 310 أطنان قمح قيمتها حوالي 1.6 مليون جنيه، من الأقماح السابق تخزينها أثناء إجراء الاختبارات التجريبية لتخزين القمح عن موسم 2017 بالصومعة التي تم إنشاؤها حديثا، ويمتلكها بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتديرها الشركة المصرية القابضة للصوامع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما تم ضبط محاميين، وشقيق أحدهما، لاستيلائهم على فيلا ضخمة على أرض مساحها 3500 متر بالمعادي، تقدر قيمتها السوقية بحوالي 140 مليون جنيه، بموجب عقود ومستندات مزورة، منسوب صدورها لأحد الأجانب المقيمين بالمعادي، والذي توفي منذ الستينيات دون وريث له، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم واتخاذ إجراءات التحفظ على الفيلا تمهيدا لتسليمها الى الدولة.

وفي السياق ذاته، ضبطت الهيئة 3 موظفين بكل من مديريتي التنظيم والإدارة، الشؤون الصحية بمحافظة المنيا، لقيامهم بالتزوير في محضر لجنة شؤون العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة على خلاف الحقيقة، وتلاعبهم في الدفاتر والمستندات، لنقل بعض الموظفين الى داخل المحافظة دون وجه حق وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وتمكنت الهيئة ايضا من ضبط مدير مكتب رئيس حي وسط محافظة الاسكندرية، عقب تقاضيه 45 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين وبوساطة مقاولين آخرين، ليتغاضى عن تنفيذ أعمال الإزالة لأحد العقارات بصفته الممثل القانوني للجنة الإزالات في الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم، كما ألقت القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب السلام، وصاحب إحدى المدارس الخاصة، لتقاضي الأول 20 الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب المدرسة، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

المؤبد لمتهم في «تسريبات الثانوية»

الى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، وبالسجن من سنة إلى 3 سنوات لـ7 آخرين في القضية رقم 11908 جنايات السيدة زينب، والمعروفة إعلاميا بـ«تسريب امتحانات الثانوية»، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه لعاطف محمد علي المسؤول عن نسخ الامتحانات، مع عزله من منصبه، وإعفاء المتهمين من الثاني إلى الخامس من عقوبة الرشوة، كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لتهاني وهالة يوسف بتهمة تسهيل الرشوة، وحبس كل من المتهمين صباح عمر والسيد المنسي، والحسيني أحمد بركات سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف عقوبة الحبس للحسيني لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وقضت بالسجن 3 سنوات للمتهمين إيهاب ومحمود محمد علي بتهمة تلقى إجابات الامتحانات.