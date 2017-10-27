القاهرة - خديجة حمودة

استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية، وصلت الفرقاطة «شباب مصر» إلى قاعدة الإسكندرية البحرية برأس التين بالإسكندرية قادمة من كوريا الجنوبية بعد إتمام إجراءات تسلمها من الدولة الكورية، حيث تم إهداؤها إلى مصر في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والكورية، وجهود القيادة السياسية لكلا البلدين ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي - في بيان له - إن ذلك يأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية.

وأضاف إن الفرقاطة «شباب مصر» تتميز بالقدرات القتالية العالية وقدرة الإبحار لمسافات طويلة تصل إلى (4500) ميل بحري، وبسرعة تصل إلى (32) عقدة وحمولتها الكلية إلى (1240) طنا، وتتميز بقدراتها القتالية العالية من المدفعيات مختلفة الأعيرة، كما يمكنها إطلاق الطوربيدات وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق للتدريب والعمل على جميع التقنيات المزودة بها الفرقاطة، ليكونوا قادرين على تنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة، وقد قطعت الفرقاطة مسافة (15) ألف كيلو أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع كل من البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.