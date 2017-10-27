قال م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إن الإرهاب يستهدف إعاقة التنمية، وأن على جميع المصريين التكاتف والوقوف صفا واحدا، مؤكدا أن مشروعات بمئات الملايين سيتم افتتاحها قريبا على مستوى محافظات مصر.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة الأقصر والتي اختتمها امس، واستمرت يومين رافقه خلالها عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، حيث تفقد رئيس الوزراء منشآت صحية، ومعبد الأقصر التاريخي، وأمر بإحياء الطريق الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر كما تفقد منطقة آثار البر الغربي حتشبسوت، ووادي الملوك والملكات، والدير البحري والملك رمسيس الثالث بعد ترميمه. وتفقد رئيس الوزراء أيضا عددا من المشروعات المقامة على أرض طيبة الجديدة شمال المحافظة كالإسكان الشعبي، وأكبر ناد مقام بالمحافظة، ومدرسة النيل الدولية وعددا آخر من المشروعات التنموية، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من الإنشاءات الصحية التي يتم تطويرها لدخولها لخدمة المرضى.