قضت محكمة جنح الزقازيق امس برئاسة القاضي حازم بشير عبدالعال، بمعاقبة أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها ألف جنيه وغرامة 500 جنيه، وذلك لإدانته بحيازة سلاح أبيض بغير ترخيص.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى دفاع أسامة محمد مرسي، والذي دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المتهم، بزعم مخالفتها أحكام الدستور والقانون، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، مشيرا إلى أن عملية إلقاء القبض عليه جاءت في ضوء مشادة ومشاحنة كلامية مع ضباط الشرطة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على نجل الرئيس الأسبق، في ضوء الأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في قضية فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية، حيث تبين ان بحوزته (2) مطواة داخل حقيبة يده الشخصية.