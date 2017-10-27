القاهرة - مجدي عبدالرحمن

بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب أمس مناقشاتها حول أول مشروع قانون بإنشاء الوكالة الفضائية المصرية مقدم من النائب اللواء هاني أباظة وكيل اللجنة.

وأعلن د.محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن وجود اتجاه لدى الدولة لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، مؤكدا أن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يضع هذا الملف تحت رعايته الشخصية.

وأوضح أمام لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أن الدولة خصصت خطاب بـ 10 ملايين دولار و4000 متر مربع لتدعيم وكالة الفضاء الأفريقية في حال استضافتها في مصر، مشيرا إلى أن رئيس وكالة الفضاء بأفريقيا طلب الاستعانة بالمهندسين المتخصصين في تدريب المهندسين التابعين لهم، معلنا توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد الاستشعار عن بعد للتدريس بالمدارس، كما تم استحداث دبلومة مهنية في تخصص الاستشعار عن بعد.