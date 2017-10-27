القاهرة - ناهد إمام

تواصل «الأنباء» رصدها لأسعار الوحدات السكنية والأراضي في المحافظات المختلفة، حيث شهدت مدينة الفيوم خلال العامين الماضيين، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الشقق السكنية، وصل لأسعار خيالية، حيث وصل سعر الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق الى 4 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويزداد السعر وفقا لترخيص المبنى من عدمه ووجود الشقة في الشارع الرئيسي أو الشوارع الجانبية، حيث تصل أسعار الشقق بمنطقة المسلة إلى ما يزيد على مليون جنيه، خاصة بالأبراج الجديدة التي تحتل أماكن مميزة، أما أسعار الشقق الجديدة بمنطقة باغوص والجون والبحاري فتصل الى 600 ألف جنيه.

أما أسعار الشقق السكنية بمناطق الكيمان والمشتل وحي الجامعة، فتبدأ من 600 ألف جنيه وتصل الى 800 الف، أما منطقة لطف الله ووسط المدينة فيصل سعر الشقة السكنية الى 2 مليون جنيه، بينما يبدأ أسعار الشقق السكنية القديمة من 3 آلاف جنيه للمتر بالأحياء والمناطق الشهيرة بمدينة الفيوم.

كما شهدت مدينة الإسماعيلية ارتفاعات رهيبة في الأسعار بصورة تفوق مثيلتها في القاهرة، بالرغم من حالة الركود التي تسيطر على السوق، وصلت النسبة 200% من الأسعار التي كانت موجودة منذ عامين، ودلك بسبب سيطرة مجموعة من التجار على السوق والذين يقومون بإنشاء اتحاد الملاك والشراء بأعلى أسعار، فضلا عن عدم وجود أراض جديدة، حيث أصبحت مدينة الإسماعيلية الآن مغلقة في وجه البناء، ووصل الحد الأدنى لسعر المتر الآن إلى 10 آلاف جنيه في مناطق مثل عرايشية مصر، وأحيانا يصل إلى 15 ألف جنيه، وفي منطقة 24 أكتوبر بالشيخ زايد وصل المتر البناء إلى 14 ألف جنيه، وفي منطقة جاردن سيتي إلى 15 ألف جنيه، ومساكن الدبش بحي الشيخ زايد وصلت إلى أرقام فلكية من 200 ألفا إلى 250 ألف جنيه للوحدة، بالرغم من أن عمرها الافتراضي أوشك على الانتهاء وقفز سعر الشقة إلى 500 ألف جنيه بأرض الجمعيات وفي مساكن أعضاء هيئة التدريس بالشيخ زايد قفزت الشقة إلى أسعار تتراوح من 300 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وفي معاشات الهيئة وصل سعر الشقة إلى 800 ألف جنيه، وأن ارتفاع الأسعار لحق أيضا بالإيجارات ففي مساكن الدبش من 800 إلى 1200 شهريا، وفي أعضاء هيئة التدريس إلى 2000 جنيه، وفي جاردن سيتي 2000 جنيه، كما وصل سعر إيجار المحل 36 مترا في الشارع التجاري بالشيخ زايد إلى 4000 جنيه إيجار شهري.

وفي حي أول الإسماعيلية والذي يضم منطقة الإفرنج والمحطة الجديدة ووسط المدينة الأسعار تزيد كثيرا عن الأسعار السابقة، وتصل الوحدات السكنية إلى 800 ألف جنيه في شارع السلطان حسين للحجرتين وصالة، وتزيد على المليون جنيه في المساحات الكبيرة، والتي تقع على الشارع مباشرة وفي داخل الحي في المنطقة الوسطى من المدينة تصل الأسعار إلى 900 ألف جنيه، وتقل كلما بعدت عن وسط المدينة، وفي المحطة الجديدة تبدأ الأسعار للوحدات السكنية من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه حسب المساحة والموقع.