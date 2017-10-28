القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 13 ارهابيا بحوزتهم أحزمة ناسفة وأسلحة في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة بالكيلو 47 بطريق أسيوط بالخارجة، وذلك في اطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الارهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ عمليات العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذين يسعون لمحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها صادر امس أنه تم على مدار الأيام الماضية تنشيط المصادر المتعاونة ودفعهم لرصد أي معلومات حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها خاصة الواقعة بمزارع الاستصلاح الكائنة بالمناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي باعتبارها ملاذا آمنا لهؤلاء العناصر للاختفاء والتدريب والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وقد كشفت عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الارهابية باحدى مزارع الاستصلاح الكائنة بالكيلو 47 بطريق أسيوط/الخارجة واتخاذهم من أحد المنازل بها مأوى مؤقتا لهم.

وأضافت الوزارة أنه فجر امس، تم استهداف المزرعة المشار اليها، وأسفرت عمليات التمشيط عن تصفية 13 ارهابيا (جار العمل على تحديدهم) يرتدي بعضهم ملابس عسكرية والعثور على 2 حزام ناسف وسلاح متعدد، و7 بنادق آلية عيار 7.62×39، وطبنجة حلوان عيار 9 مم طويل، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، ومبلغ 1750 جنيها مصريا، وبعض الأوراق التنظيمية والكتب الدينية (جار فحصها).

بدورها، بدأت نيابة أمن الدولة العليا، بناء على تكليف من النائب العام المستشار نبيل صادق، تحقيقاتها في أحداث الاشتباكات، حيث انتقل محققو النيابة الى موقع الحادث لاجراء المعاينات اللازمة، ومناظرة جثامين القتلى، والوقوف على نوعية الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين والتي تم العثور عليها بمكان الاشتباكات.