إعداد: مجدي عبدالرحمن

أعلنت وزارة الزراعة ان اعادة تصدير الحاصلات الزراعية الى دول الخليج بعد رفع الحظر الخليجي عنها سيتم قبل نهاية النصف الأول من نوفمبر المقبل، حيث كشفت مصادر مسؤولة في الوزارة لـ «الأنباء» اصدار الكويت بيانا مماثلا لما فعلته الإمارات والبحرين خلال ايام بإعلانها فتح الأسواق للصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية من خلال بيان رسمي تتسلمه القاهرة يثمن الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على سمعتها في الخارج.

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كشف القيادي في اللجنة التنفيذية لحملة «علشان تنبيها» احمد بدوي لـ «الأنباء»، أن الحملة جمعت حتى الآن 1.3 مليون توقيع من مختلف المحافظات والهيئات والمؤسسات تأييدا لدعم وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية في 2018.

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صرح وكيل لجنة القوى العاملة البرلمانية محمد وهب الله لـ «الأنباء» بأن اللجنة قررت فتح ملف العمالة المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعوة وزراء القوى العاملة والهجرة والمصريين في الخارج والتعليم والتعليم العالي وممثلين عن وزارة الخارجية وأيضا مسؤولين عن شركات الحاق العمالة المصرية في الخارج لبحث كل الملفات الخاصة بالمغتربين والمشاكل التي تواجههم.

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تقرر توقيع عقود المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد غدا الاثنين بعد الاتفاق على كل التفاصيل مع الجانب الروسي، حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش ان المنطقة الروسية الصناعية تعد إضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أنها ستساعد على زيادة وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة، كاشفا أن هناك استثمارات صينية جديدة في المنطقة سيتم الإعلان عنها خلال منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ الأسبوع المقبل.