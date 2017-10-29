ضبط 3 تكفيريين بوسط سيناء وأوراق متهم في «عنف كرداسة» إلى المفتي وتجديد حبس 7 أمناء شرطة لمدة 45 يوماً



القاهرة ـ خديجة حمودة وأ.ش.أ

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس اجتماعا ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء محمد فريد حجازي وذلك في إطار متابعة التطورات الأمنية وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت امس الاول بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، كما اطلع السيسي على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر، حيث وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.

هذا وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، وترقيته إلى رتبة الفريق، بعد أن كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع، والأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع عوضا عن الفريق محمود حجازي.

كما قرر تعيين الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان السابق، مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

من جانبه، اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار حركة تغييرات محدودة ضمت 4 من قيادات الوزارة.

وشملت حركة التغييرات اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري مدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة، كما ضمت الحركة تغيير مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

إلى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن، امس من إحباط هجوم إرهابي على كمين أمني في العريش بشمال سيناء وقتل 4 إرهابيين، حيث ذكرت مصادر أمنية وقبلية أن قوات الأمن صدت هجوما لمسلحين قبل تنفيذه على كمين أمني جنوب العريش، وتبادلت إطلاق النار معهم، مما أدى لمقتل 4 إرهابيين وإصابة اثنين آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار.

كما، أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط 3 تكفيريين وعربة دفع رباعي مخبأة داخل أحد الكهوف الجبلية بوسط سيناء وكمية من المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، مضيفا انه تم ضبط 4 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى ضبط عربة نصف نقل محملة بكمية كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية كانت في طريقها للعناصر التكفيرية.

بموازاة ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إحالة أوراق المتهم محمد إبراهيم عبدالحميد، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه، وذلك لاتهامه و10 متهمين آخرين بارتكاب أعمال عنف وشروع في قتل بمنطقة كرداسة في ديسمبر 2014، وحددت المحكمة جلسة 29 نوفمبر المقبل للحكم في القضية بحق المتهم (محبوس احتياطيا) وبقية المتهمين في القضية وجميعهم هاربون.

كما قررت المحكمة نفسها تجديد حبس 7 أمناء شرطة من بينهم منصور أبوجبل لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضد الشرطة.

من جهة أخرى، قال وزير النقل والمواصلات د.هشام عرفات ان اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل تضمن متابعة العديد من المشروعات والخطط التنفيذية التي يتم العمل بها منذ أكثر من 6 أشهر خاصة فيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية وما تم إنجازه فيما يتعلق بالبنية الأساسية وتطوير الإشارات وتحويلها الى إشارات إلكترونية والتي تصل الى تحديث 1400 كيلومتر بتكلفة تبلغ 21 مليار جنيه.

من جانبه، قال وزير الطيران المدني شريف فتحي إنه ناقش مع إسماعيل الخطط الخاصة بالمطارات وتحديث شركة مصر للطيران بحضور رئيس الشركة القابضة للطيران، كما تم استعراض خطط تطوير شركة مصر للطيران وصفقات الطائرات الجديدة والتي قاربت المرحلة الأولى على إتمامها من خلال شراء 9 طائرات جديدة تسلمت مصر منها 8 طائرات وبصدد تسلم الطائرة التاسعة خلال العام المقبل، موضحا ان خطط تحديث أسطول الطائرات تبلغ تكلفته 3.3 مليارات دولار.

وأضاف ان المرحلة الثانية من منظومة تحديث شركة مصر للطيران ستشمل شراء 45 طائرة وستتم على مرحلتين وهي تعد أكبر صفقة لمصر للطيران في تاريخها والهدف تقليل تكلفة التشغيل من أجل استعادة الشركة لمكانتها.

إلى ذلك، تم اختيار مدينة الأقصر، لإقامة رابع دار للأوبرا، حيث من المقرر أن تقام أوبرا الأقصر، بخبرات وبمساهمة صينية تبلغ 80 ألف دولار لتمويل الدراسات الخاصة بالمشروع، حيث استقبل محافظ الأقصر د.محمد بدر، وفدا صينيا من المسؤولين بقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية الصينية، بمبنى ديوان عام المحافظة، لمناقشة مشروع إنشاء دار للأوبرا بالمدينة، التي تضم بين جنباتها عشرات المعابد ومئات المقابر الفرعونية.



هذا وقد تمكنت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر من إنقاذ 12 مصريا كانوا على متن مركب سفاري بحري من بينهم أفراد الطاقم إثر تعطل المركب.