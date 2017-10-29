القاهرة ـ ناهد إمام

يطرح البنك المركزي، اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ13.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 6.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.

ومن ناحية أخرى، اعلن البنك المركزي في تقرير حديث له أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي سجل نحو 36.1 مليار دولار في نهاية أغسطس 2017، يكفي واردات مصر من السلع لمدة بين 6 الى 7 شهر، مقارنة بحجم أرصدة يقدر بنحو 26.3 مليار دولار بنهاية يناير 2017، ما يغطي 5.5 شهور، مشيرا إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.

وقدر البنك حجم الواردات السلعية على أساس التسعير خلال العام المالي الماضي 2016-2017، حيث يعد الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته منذ ثورة يناير 2011.