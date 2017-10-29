القاهرة ـ هالة عمران

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي د.غادة والي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وشركات المحمول، لصرف النفقة للمطلقات، بحضور كل من وزير الاتصالات م.ياسر القاضي، ووكيلي محافظ البنك المركزي ورؤساء شركات المحمول.



جدير بالذكر أن بنك ناصر سيطبق نظام المحفظة الذكية في صرف النفقة بحيث تصرف عن طريق المحمول.



وكانت والي قد أكدت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، حيث يقوم بنك ناصر بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين من موارد صندوق تأمين الأسرة، لافتة إلى أن الصندوق يقوم بدفع نفقة شهرية بقيمة نحو 40 مليون جنيه للمطلقات الحاصلات على أحكام نفقة غير مسددة، وقد بلغ رصيد المنصرف من الصندوق 1.292 مليار جنيه لعدد 172 ألف حكم صادر بالنفقات والأجور وما في حكمها استفاد منها عدد 286 ألف مستفيد.