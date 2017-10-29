القاهرة ـ ناهد إمام

اقترح مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة م.ابراهيم العربي، شراء مساحة من الأرض في العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروعات تجارية واستثمارية وإدارية تفيد التجار والشارع المجتمعي خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس، لتأبين أمين صندوق الغرفة الباشا ادريس الذي وافته المنية الشهر الجاري.



ويدرس المجلس حاليا إقامة شركات مساهمة متنوعة في العاصمة الإدارية، منها ما يتعلق بالتجارة وإقامة معارض متخصصة محلية ودولية ومنها ما يتعلق بنادي تجار المحروسة، ومنها شركات استثمارية في قطاعات مختلفة تعظم موارد الغرفة، وتزيد من خدماتها لمنتسبيها وللشارع المجتمعي.



وقال مجلس إدارة الغرفة إنه يستهدف التنمية والتطوير ومساندة الدولة في خطتها التنموية التي تنفذها حاليا، سواء على المستوى الاقتصادي والخدمي أو توفير وظائف للشباب للحد من نسبة البطالة.



ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الغرفة تفاصيل هذه المشروعات والشركات المالية وأنواعها، فور الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها والخطط الزمنية لتنفيذها خلال الفترة القادمة.



من جهه اخرى، عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي، لتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والأعمال الزراعية، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، وممثلين عن وزارات الري والزراعة والتجارة والصناعة وعدد من الجمعيات المستثمرة في مجال الزراعة ومسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث قدم مسؤولو البنك الدولي، في بداية اللقاء، عرضا حول النتائج الأولية التي توصلوا لها حول تطوير القطاع الزراعي وفرص الاستثمار به، وعرضوا اقتراحات بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بالقطاع الزراعي، واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في الزراعة، مشيرين إلى أن مصر لديها سوق محلية كبيرة وسريعة النمو، وقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسين بيئة الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة.



في غضون ذلك، اعلن وزير الطيران المدني، شريف فتحي، أن مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة في منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل رحلات إضافية، استعدادا للمنتدى الذي سيعقد في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر المقبل، وأضاف أن تحديث أسطول «مصر للطيران» يستغرق 5 سنوات، مشيرا إلى دخول 45 طائرة أسطول مصر للطيران قريبا.