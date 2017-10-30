إعداد: مجدي عبدالرحمن

أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب م.معتز حسن لـ«الأنباء»، أن اتجاه اللجنة نحو فرض ضريبة جديدة على الشقق المغلقة التي تصل إلى أكثر من 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة لا يشمل على الإطلاق الشقق الخاصة بالمصريين العاملين في الخارج سواء كانت تمليكا أو إيجارا ولن يشملها أي قانون جديد يصدر في هذا الشأن.

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أكد رئيس قطاع التعليم العام د.رضا حجازي لـ «الأنباء»، أن نظام البوكليت باق وستتم بناء عليه امتحانات هذا العام، مشيرا إلى انه سيتم وبالتنسيق مع مركز الامتحانات والتقويم التربوي تجنب كل أخطاء العام الماضي الذي كان أول سنة في تجربة تطبيقه وحقق الهدف منه في منع التسريب، مؤكدا أن الاستعدادات للامتحانات هذا العام ستتم بشكل مبكر.

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قام سفير مصر في باريس إيهاب بدوي بالتوقيع على وثائق استرداد 8 قطع أثرية مصرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة من السلطات الفرنسية المعنية خلال فعالية نظمتها وزارة الثقافة الفرنسية بمقرها بالتعاون مع الجمارك الفرنسية، وذلك في إطار برنامج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السيسي لفرنسا خلال الفترة من 23 - 26 أكتوبر الجاري.

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صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم، بأن الشركة سيرت أمس وبعد توقف 4 سنوات رحلتها الأولى رقم 964 إلى طوكيو.