القاهرة ـ ناهد إمام

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ووزير الكهرباء د.محمد شاكر ونائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية ديمتري تسيتسيرادوس على 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميغاوات، حيث أكدت أن الاتفاقيات تعد من الاتفاقيات المهمة التي توقع مع مؤسسة التمويل الدولية، وذكرت أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أطلق عليها رسميا اسم «برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة»، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.

بدوره أكد وزير الكهرباء د.محمد شاكر، أن الاتفاقيات مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية ستكون بطاقة اجمالية مركبة 590 ميغاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.