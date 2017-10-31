القاهرة - خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أيضا أكبر شريك اقتصادي بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن التحديات المشتركة تحتم المزيد من التنسيق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزير امس مع يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع.

وقال شكري، إنه التقى بالمسؤول الأوروبي العديد من المرات أثناء انعقاد مجلس المشاركة ببروكسل قبل اشهر، لافتا إلى ان هان التقى امس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم تناول جميع أبعاد التعاون والاهتمام المشترك بتطوير التعاون لاسيما بعد انعقاد مجلس المشاركة. وأوضح شكري ان التحديات المشتركة تحتم المزيد من التفاهم والتنسيق وفقا للتحديات التي تواجه مصر والانطلاق الذي تسعى اليه مصر في المجالات السياسية والاقتصادية.

وتابع: اننا نتطلع لأن تسير هذه العلاقة وفقا لتفهم كامل للطرفين وهي تقوم على المصالح المتبادلة والرصيد الكبير الذي يربط مصر بالاتحاد الاوروبي والمفوضية تسير هذه العلاقة بمهنية عالية ونتطلع لأن تظل قنوات الاتصال مفتوحة سواء بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأوضح انه ناقش مع المفوض اليوم العلاقات بين الاتحاد ومصر والقضايا ذات الاهتمام المشترك.. مذكرا بأنه تم بالأمس التوقيع على عدد من الاتفاقات أتت في اطار الشراكة ونتطلع للتوقيع على المزيد.