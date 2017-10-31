القاهرة - ناهد إمام

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع سفير دولة ايطاليا الجديد لدى القاهرة، السفير جامباولو كانتيني وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.

وبحث الجانبان، مجالات التعاون الاستثماري بين البلدين وموقف جميع المشروعات الممولة من الجانب الإيطالي سواء من خلال التعاون الثنائي بين البلدين أو من خلال برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.

وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بالمستثمرين والشركات الإيطالية التي تنوي الاستثمار فيها، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين، مشيدة بالاستثمارات الإيطالية في مصر والتي تؤكد على العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، داعية الشركات الإيطالية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، كما أشادت الوزيرة بحرص ايطاليا على مساعدة الشباب في دعم مشروعات توفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم، وتحويل الديون إلى برامج تنموية في إطار حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على ذلك.

وأشار السفير كانتيني إلى قانون الاستثمار الجديد وخاصة ما يتعلق بلائحته التنفيذية، وعلى الإسهامات التي يمكن للشركات الإيطالية تقديمها في هذا المجال، وتطرق الجانبان، خلال اللقاء إلى بعض المشروعات التي تقوم بها الشركات الإيطالية.

وناقش الجانبان، المشروعات الممولة من خلال برنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية والتي يجري حاليا العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشريحة الثانية للبرنامج، والتي يتم في إطارها تمويل مشروعات في عدد من المجالات من بينها: التعليم والصحة والتدريب الفني والمهني والبيئة والآثار والزراعة والري، وتطرق الجانبان إلى مشروع إيطالي في مجال التغذية المدرسية يستفيد منه الطلبة الأكثر احتياجا بقيمة 2 مليون يورو.

وذكر السفير الايطالي، أن برنامج الدعم المقدم لمصر من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية لعام 2018 يبلغ 35 مليون يورو، وفى هذا الإطار، بحث الجانبان، مبادرات جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب كمفتاح لمكافحة الهجرة غير الشرعية والصناعات الزراعية.