أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي أن الوزارة ستطرح قريبا وحدات بالإسكان الاجتماعي، ومشروع «سكن مصر»، للحجز بمدينتي «غرب قنا»، وناصر «غرب أسيوط»، وذلك بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ومحافظتي أسيوط وقنا، موضحا أن الوحدات المطروحة سيتم تسليمها خلال 24 شهرا.

وقال د.مدبولي ان هذا الطرح يعد الطرح الأول للإسكان الاجتماعي و«سكن مصر» بالمدينتين، حيث سبق الإعلان عن قطع أراض مميزة، بنظام القرعة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أراض لكل المتقدمين، وهو ما تم تنفيذه، ويتم حاليا توصيل المرافق لهذه الأراضي، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبا عن شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة، وطريقة السداد.