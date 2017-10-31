القاهرة ـ مجدى عبدالرحمن

أعلن وزير النقل د.هشام عرفات للجنة النقل في مجلس النواب انه سيبدأ تنفيذ مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاشر من رمضان مطلع 2018 وسيتم الانتهاء من تنفيذه مطلع العام 2020.

وقال عرفات ان القطار المكهرب سينقل 350 الف راكب يوميا مع بدء التشغيل يصلون لنصف مليون راكب في العام 2025 ثم الى اكثر من مليون راكب يوميا في العام 2030.

وكشف ان المشروع الجديد سيلتقى مع الخط الثالث لمترو الانفاق في المحطة التبادلية عدلي منصور ويضم 11 محطة، مؤكدا ان هناك مرحلة ثانية من المشروع من المخطط ان تمتد الى مدينة بلبيس.



وأضاف عرفات ان من المخطط اقامة خط سكة حديد لنقل البضائع والركاب من الروبيكي الى المنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان حتى بلبيس ضمن خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد.



وأوضح ان تكلفة المشروع تبلغ مليارا و300 مليون دولار، منها 739 مليون دولار ممولة من الجانب الصيني في صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير 461 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة.