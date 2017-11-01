حوار ـ ناهد إمام

كشف رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة التنشيط السياحي د.عادل المصري عن زيادة تدفق السائحين خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 45% خاصة من دول الخليج العربي وأيضا لبنان والأردن.

وكشف المصري في حوار مع «الأنباء» أن هناك تركيزا جديدا على منتج سياحة الجذور والترويج لأبناء المصريين المغتربين في الخارج، ومشيرا إلى بدء تطبيق «الديجيتال ماركت» أو التسويق الإلكتروني بما يتناسب مع لغة العصر والتنوع في أساليب الحملة الترويجية.

وقال ان الوزارة تعمل حاليا على طرح مجموعة من المبادرات لتنشيط السياحة الداخلية من خلال برامج هيئة التنشيط السياحي مع احدى الشركات المتخصصة ومصر للطيران، وذلك بهدف نشر ثقافة الإجازات، مضيفا ان القطاع الخاص يلعب حاليا دورا كبيرا في جودة المنتج السياحي المقدم للسائح.

وذكر ان الوزارة تعمل حاليا لإدراج منهج للسياحة ضمن النظام التعليمي للطلبة من خلال التعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم يتضمن منهج جديد للسياحة في مصر واهمية الوعي السياحي وإبراز دورها وماذا تعني السياحة في مصر.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

هل هناك خطة جديدة لهيئة تنشيط السياحة في ظل الظروف التي تمر بها؟

٭ بالفعل هناك خطة غير تقليدية تقوم بتنفيذها الهيئة لتنشيط السياحة وبدأنا نعتمد على الأسواق البديلة واليوم تقتحم بعض الأسواق في جنوب شرق آسيا والبرازيل وفيتنام وجنوب أميركا، كما بدأنا تطبيق نظام «الديجيتال ماركت» او التسويق الإلكتروني بما يتناسب مع لغة العصر والتنوع في أساليب الحملة الترويجية وبتنوع المنتج السياحي وليس التركيز على السياحة الثقافية فقط ولكن العمل على الاهتمام بالسياحة العلاجية والمنتجعات الدينية وسياحة الغولف، ويوجد أبعاد مهمة وهو التركيز على شرائح جديدة مستهدفة.

وما الجديد بخصوص الترويج لمصر كمقصد سياحي في الدول العربية؟

٭ هناك عدة مبادرات لتنشيط السياحة تم اتخاذها في العديد من الدول العربية من بينها الكويت والإمارات السعودية وتونس والمغرب والجزائر ويتم حاليا الإعداد لمبادرات جديدة أسوة بالمبادرات السابقة وهناك بروتوكولات تعاون تم اتخاذها في هذا المجال بالإضافة الى تسهيلات لدخول السائحين من الدول العربية وزيادة عدد طائرات الشارتر التي تأتي بصفة غير منتظمة.

هل هناك مؤشرات لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خاصة من الدول العربية؟

٭ بالطبع كل المؤشرات أكدت زيادة نسبة تدفق السائحين خلال النصف الأول من العام الحالي بمعدل تجاوزت 45% وتحديدا من دول الخليج العربي وايضا لبنان والأردن، وبصورة عامة بدأ القطاع السياحي يشهد تحسنا ملموسا في الحركة السياحية الوافدة من دول العالم خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال 8 شهور الأولى وحتى نهاية اغسطس 2017 حوالي 5.161 ملايين سائحا، مقابل 3 ملايين و617 ألف سائحا عن نفس الفترة من 2016، وبنسبة زيادة 30%، علما بان عدد السائحين قبل 2011 قد بلغ 14.5 مليون سائح، ولكن مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تنشيط السياحة ونتيجة الجولات المكوكية في مختلف الدول ما انعكس إيجابا على السياحة الوافدة لمصر، ويكفي الإشارة إلى انه خلال النصف الأول من العام الحالي تم اجتذاب 87.5% من سياحة الصين وبالتالي فهناك انعكاس واضح وذو بعد أمني واقتصادي إيجابي على الحركة السياحية في البلاد.

ماذا عن سياحة الجذور وجذب أبناء المصريين بالخارج؟

٭ سياحة جذب أبناء المصريين بالخارج، تأتي ضمن الخطة التي اعتمدت أيضا كمحور للترويج السياحي، حيث بدأنا نروج للسياحة في مصر لدى شباب الجيلين الثاني والثالث ممن ولدوا في الخارج ولا يوجد تواصل معهم وبدأنا الاتصال بهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا والعمل على تنمية الانتماء للوطن، وتم توجيه دعوات لهم لزيارة مصر من خلال الجاليات بالخارج في دول عديدة منها أستراليا وأميركا وفرنسا والحقيقة كانت زيارات ناجحة وفرصة للتواجد في مصر والتعرف على بلادهم وتم حثهم على انهم سفراء لنا في الخارج.

وما الجديد لمحور السياحة الداخلية؟

٭ جار حاليا العمل على طرح مجموعة من المبادرات لتنشيط السياحة الداخلية وطرحها في السوق من خلال برامج هيئة التنشيط السياحي مع احدى الشركات المتخصصة ومصر للطيران، والهدف هو نشر ثقافة الإجازات نحتاج مزيدا لهذا البعد، كما تتم دراسة بعض السلوكيات من العام الماضي وبالتالي مبادرة العام الحالي ستكون بشكل جديد وجار الإعداد لها وتطبيقها في محافظات طابا ونويبع وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ويتم التركيز على مناطق جذب سياحية جديدة، كما يتضمن الترويج مجموعة من المسابقات من خلال المحطات الإذاعية والتلفزيون والجامعات.

وكيف ترون دور القطاع الخاص في الحركة السياحية؟ وماذا عن الربط بين السياحة والتربية والتعليم؟

٭ القطاع الخاص يلعب حاليا دورا كبيرا في جودة المنتج السياحي المقدم للسائح إلى جانب البرامج والمزايا المقدمة على المستوى الرسمي، كما ان هناك بالفعل توجه جديد لإدراج منهج للسياحة ضمن النظام التعليمي للطلبة من خلال التعاون بين وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم يتضمن منهجا جديدا للسياحة في مصر واهميه الوعي السياحي وإبراز دورها وماذا تعني السياحة في مصر وغيرها من المعلومات حول السياحة يتم تدريسها للطلبة.

هل هناك حملات ترويجية للدول الاجنبية؟ وماذا عن دعوة المشاهير من نجوم الفن والرياضة لمصر؟

٭ توجد حملات ترويجية في العديد من الدول ولكن هناك توجه لبعض الدول مثل اوكرانيا والهند وتشيك واليابان، وهناك خط الطيران افتتح قريبا مع طوكيو، كما انتهجت وزارة السياحة فكرا جديدا يتضمن دعوة عدد من النجوم المشاهير سواء الرياضية أو الفنية، مما ساعد فعلا على الترويج السياحي لان المتابعين من أحبائهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي يعطي الثقة في الأمن والسياحة في مصر.