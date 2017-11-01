القاهرة - ناهد إمام



أطلق وزير التجارة والصناعة م.طارق قابيل، خريطة الاستثمار الصناعي، التي تشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، لافتا إلى أن الخريطة تضم 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج لإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأجنبية فضلا عن رؤساء عدد كبير من البنوك وممثلي مختلف منظمات الأعمال.



وأوضح ان هذه الخريطة ليست خريطة لتحديد الفرص الاستثمارية فحسب ولكنها منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية ليس فقط أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإنما لمساعدة متخذي القرار أيضا في اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، لافتا إلى ان هذه الفرص الاستثمارية تشمل كل أحجام الصناعة حيث تمثل الصناعات الصغيرة الشريحة الأكبر في كل الفرص بنسبة تصل إلى حوالي 56% يليها الصناعات المتوسطة بـ 23% ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13% وأخيرا الصناعات الكبيرة بنسبة 8% ومن المخطط أن تتيح ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل مباشرة.



من جانبها، قالت مسؤول برامج منظمة الهجرة الدولية في مصر د.تيوتا غرازداني إن المنظمة تشجع وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة على المضي قدما من أجل تعزيز مشاركة الجاليات المصرية في الخارج في التنمية بمصر، مشيرة إلى ان تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال العام المالي 2015/2016 تعدت 17 مليار دولار، مضيفة ان هذه التحويلات تخطت إيرادات مصر من قناة السويس والسياحة والاستثمار المباشر، فضلا عما تحدثه من تطور ومساهمات اجتماعية.



بدورها، أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إلى أهمية التعاون مع وزارة التجارة والصناعة عبر المكاتب التجارية في الخارج للترويج لأهم المشروعات الصناعية الكبرى، ومضيفة انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع التجارة والصناعة لعمل بعثات ترويجية لزيارة أهم تجمعات المصريين بالخارج لعرض أهم المشروعات الصناعية في مختلف المحافظات وجهود التنمية بالبلاد والترويج للمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.



وأثنت مكرم، على بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارتين لفتح شباك واحد للاستثمار الصناعي في مصر، ولإطلاق أول خريطة إلكترونية للاستثمار الصناعي في مصر، كما وجهت الشكر للمصريين في الخارج لمشاركتهم الدائمة في مجالات التنمية في مصر.



وقالت مكرم إنه ستتم إتاحة هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية على موقع الوزارة، لكي يستفيد منها المصريون في الخارج، مؤكدة انها لن تكتفي بوضع الخريطة على الموقع فقط أو بفتح شباك للاستثمار الصناعي في مصر، بل سيتم تنظيم بعثات خارجية للمصريين في الخارج، للترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية، والخروج بمشروعات على أرض الواقع.