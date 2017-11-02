فئات الاشتراك بالوثيقة تبدأ من 20 جنيهاً مصرياً.. و ندرس توفير تأمين صحي للمصريين بالكويت





دعاء خطاب

في خطوة إيجابية سيلمسها كل مصري مقيم على أرض الكويت، نجح الاتحاد العام للمصريين في الخارج في إبرام اتفاقية هي الأولى من نوعها مع شركة قناة السويس للتأمين، وذلك لإطلاق مشروع التأمين على المصريين في الخارج والذي يشمل في مرحلته الأولى التأمين على الحياة وضد الحوادث ونقل الجثمان في حالة الوفاة.

الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث باسم الاتحاد علاء سليم كشف خلال لقاء خاص مع «الأنباء» أن الوثيقة التي تحمل اسم «مزايا» ستطرح خلال شهر، وستكون متوافرة على الإنترنت، كما ندرس التعاقد مع شركات وساطة التأمين في الكويت لتوفير الوثيقة وتولي جميع إجراءات التعاقد ومتابعة التفاصيل لمن يرغب.

وتطرق سليم إلى جميع تفاصيل الوثائق التأمينية التي يشملها الاتفاق مع شركة قناة السويس، وكيفية استفادة كل مصري منها، كما تطرق اللقاء إلى نجاح الاتحاد في الوصول إلى صيغة تعاقدية تستهدف خدمة أبناء مصر في الخارج بأسعار رمزية، عبر رؤية متكاملة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

بداية، حدثنا عن سبب إطلاق وثيقة «مزايا».

٭ أحد هموم المصريين في الخارج هو نقل جثامين إلى مصر لمن توافيهم المنية خارج الوطن من خلال عودة كريمة، وقد أخذ الاتحاد العام للمصريين في الخارج هذا المطلب على عاتقه، وبدأنا نبحث عن حل، وبالفعل قمنا بتفعيل وتوحيد وثيقة توفر للجالية المصرية في الكويت مطالبهم، وتواصلنا مع شركات التأمين وكونا لجنة لدراسة أفضل السبل لإنجاز أفضل مشروع للتأمين على المصريين في الخارج، وقد تم الاتفاق مع شركة قناة السويس للتأمين، وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى المملوكة بالكامل لهيئة قناة السويس، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى شركات التأمين في مصر والشرق الأوسط، وتم إصدار وثيقة «مزايا».

وثيقتان ومميزات مختلفة

ما سمات ومواصفات وثيقة «مزايا»؟

٭ تتكون وثيقة «مزايا» من نوعين، الأولى وثيقة «مزايا ضد الحوادث»، وفيها تضمن الشركة للمؤمن عليه الاستفادة من خدماتها التي تبدأ من 20 جنيها في السنة و30 جنيها و60 جنيها.

وتضمن الحصول على: تعويض عند الوفاة بحادث أو العجز الكلي، يصل إلى مبلغ 50 ألف جنيه، لفئة اشتراك 60 جنيها، بينما يحصل المشترك من فئة ٣٥ جنيها على ٣٠ ألف جنيه، 15 ألفا لاشتراك الـ 20 جنيها، فضلا عن: 5 آلاف جنيه مصاريف لإعادة الجثمان، 5 آلاف جنيه مصاريف العلاج الطبي والأدوية. و2500 جنيه مصاريف الجنازة.

كما أن الوثيقة تغطي الوفاة الناتجة عن حادث وإعادة الجثمان إلى مصر من أي مكان توفي في المشترك مع صرف تكاليف الجنازة، وهناك تعويض عن العجز الكلي والجزئي الناتج عن حادث، كما تغطي الوثيقة العلاج الطبي الناتج عن الحوادث، وفي حالة العجز الجزئي المستديم يتم دفع التعويض بعد تحديد نسبة العجز من خلال لجنة من الأطباء.

وهنا نؤكد أن سعر الانضمام للوثيقة بهذه المبالغ يعتبر متاحا وميسرا لكل شرائح المصريين في الخارج.

أما النوع الثاني فهو وثيقة مزايا للحماية والاستثمار، وتشمل شرائح مختلفة من أبناء مصر، ومن أهم مميزاتها أنها تتيح كل شخص يرغب في التأمين اختيار الشريحة والمدة التأمينية التي تناسبه، فمثلا إذا اختار مدة 10 سنوات، فيختار القسط التأميني المناسب له.

فإذا كان المبلغ المدفوع في السنة هو مثلا 350 دولارا لمدة 10 سنوات، يحصل المؤمن عليه إذا كان على قيد الحياة على مبلغ 10 آلاف دولار بعد مرور 10 سنوات أو المدة التأمينية التي اختارها المؤمن عليه، كما يحصل ورثة المؤمن عليه على مبلغ التأمين إذا توفي المشترك وفاة طبيعية خلال المدة التأمينية، أما إذا توفي نتيجة حادث، فيحصل الورثة على 20 ألف دولار، وهو ضعف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أرباح الفترة التي سدد خلالها.

ما الحالات التي لا تغطيها الوثيقة؟

٭ هذه النقطة راعينا فيها الحالات التي يتم تطبيقها في كل شركات التأمين حول العالم، ومنها أنها لن تغطي حالات الوفاة في البلدان التي تنتشر بها الأوبئة، وأيضا في حالات الحروب والغزو، والإضراب العمالي، أو نتيجة الأمراض المستعصية.

صعوبات تسويقية

ما الصعوبات المتوقع مواجهتها خلال مراحل تنفيذ الوثيقة؟

٭ متوقع مواجهة صعوبات مع الجهة المسؤولة عن تسويق الوثيقة في الكويت، حيث أوكلت شركات التأمين للاتحاد العام للمصريين بالخارج التسويق للوثيقة عن طريق عدة طرق، وهي:

١- فروع الاتحاد المنتشرة حول العالم، ومن بينها فرع الكويت.

٢- الاتفاق مع شركة من شركات وثائط التأمين لتقوم بتسويق الوثيقة.

٣- تم الاتفاق على تجهيز الوثيقة للحصول عليها بواسطة الإنترنت، وهذا الخبر نعلن عنه لأول مرة من خلال «الأنباء»، حيث سنعمل على توفير تطبيق خاص عبر «الآب-ستور»، يمكن من خلاله الاشتراك في الوثيقة ومعرفة كل تفاصيلها.

كيف سيتم الترويج للوثيقة في الكويت - حول العالم؟

٭ نحن بصدد التعاقد مع إحدى شركات وساطة التأمين، التي سيتم من خلالها بيع الوثيقة مقابل رسوم بسيطة، حيث ستتولى شركة التأمين في الكويت البيع والإعلانات، وكما ذكرنا ستكون متاحة على الإنترنت، وأيضا التطبيق الذي نعمل على إعداده لتوفير كل تفاصيل الوثيقة والاشتراك فيها.

تعويض مناسب

منذ فترة أبرمت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم اتفاقية مع مؤسسة «مصر الخير» من أجل نقل جثامين المصريين غير القادرين مجانا، هل تتضارب تلك الاتفاقية مع وثيقة «مزايا»؟

٭ لا علاقة لوثيقة مزايا بتلك الاتفاقية، ولا تتعارض معها، بل بالعكس، فالاتفاقية تم تفعيلها في وزارة الهجرة وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تتضمن تلك الاتفاقية اتفاقا بين وزارات الهجرة والخارجية والصحة ومؤسسة «مصر الخير» لتفعيل الاتفاقية بالنسبة للفقراء بدون شهادة إعثار.

لكن وثيقة «مزايا» توفر تعويضا ماديا مناسبا كما ذكرنا يصل إلى 20 ألفا أو 10 آلاف دولار حسب الحالة، كما أنها تغطي تكاليف العلاج، ونقل الجثمان وكذلك تكاليف الجنازة.

هل سيكون للسفارة المصرية دور في الأمر؟

٭ ليس هناك دور رسمي للسفارة، ولكن سيتم عمل بعض الإجراءات من خلالها مثل مخاطبة وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة الخارجية لإخطار السفارات والقنصليات حول العالم، ومخاطبة السفارة الكويتية في مصر، وذلك للتعاون حول كيفية إعلام من يهمه الأمر بأهمية الوثيقة.



متطلبات الاشتراك



كيف توفر وثيقة «مزايا» الشفافية التي تضمن للشخص الراغب في التأمين عليه عدم وضع شروط تعجيزية من شركة التأمين للحصول على حقه؟



٭ قمنا بعمل أقل إجراءات ممكنة للتأمين، فكل المطلوب من الشخص الراغب في التأمين على نفسه صورة من جواز السفر، عكس ما يفعله الكثير من شركات التأمين التي تطلب العديد من الأوراق والمستندات لتأمين نفسها، وتطلب كشفا طبيا للتأكد من خلو الشخص من الأمراض.



ومن الشروط أيضا ألا تقل سن الشخص الراغب في التأمين عليه عن 16 عاما ولا تزيد عن 65 عاما، بينما تضع باقي شركات التأمين شرط السن بألا تزيد عن 55 عاما.

رقابة قوية

ما المظلة التي ستشرف على وثيقة «مزايا»؟

٭ تخضع وثيقة «مزايا» لرقابة اتحاد التأمين ووزارة التجارة في مصر، حيث تراقب شركة التأمين جهات التأمين الخاصة بمراقبة شركات التأمين في مصر، وتخضع لرقابة أجهزة رقابية في مصر مثل ديوان المحاسبة، كما تخضع الشركة لرقابة هيئة سوق المال التي تقوم بمراقبة شركات التأمين وتصنيفها، ونحن موجودون في 128 فرعا حول العالم، وسنكون موجودين بشكل فعلي في الكويت خلال شهر.

وهناك طلبات كثيرة على الوثيقة منذ لحظة الإعلان عنها رغم أن ذلك لم يتم إلا من أيام قليلة، حيث طلب من 4000 وثيقة من القصيم، و4000 أخرى من الرياض، 3000 من هولندا.

من يضمن حقوق المشتركين في حالة مماطلة الشركة أو تشكيكها في أحقية المؤمن عليه؟

٭ البروتوكول الذي تم توقيعه يلزم الشركة بتعويض المؤمن عليه في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ الوفاة أو الاستحقاق.

كما يحق للشخص المؤمن عليه أو الورثة مخاطبة الشركة أو التقدم بشكوى ضدها للجهات الرقابية في حالة شعوره بأي خلل، ونحن على ثقة كاملة بالجهات الرقابية التي ذكرناها لمنح كل ذي حق حقه، هذا بخلاف أن شركة قناة السويس للتأمين تأتي في المركز الثاني بين جميع شركات التأمين على مستوى جمهورية مصر العربية في حجم التعاملات وعدد المشتركين في خدماتها، وهي شركة مشهود لها بالقوة والنجاح، وقد تم اختيارها بعناية لضمان تقديم أفضل خدمة لإخواننا وأبنائنا من أبناء مصر في الخارج.

«تأمين صحي» في الطريق



لماذا لا تفكرون في إضافة بنود أخرى لخدمة أبناء المحروسة بالخارج وفي مقدمتها «التأمين الصحي» لاسيما في ظل ارتفاع الرسوم؟



٭ نفكر بالفعل في هذا الموضوع، والشركة تدرس حاليا إصدار منتج خاص بكيفية المساهمة في موضوع التأمين الصحي في الكويت تحديدا، فلدينا فكرة عن ارتفاع رسوم الخدمات الصحية في الكويت.



ما الأطر التي تم وضعها للحيلولة دون استغلال الأمر من بعض الموظفين للانتفاع من خلال مناصبهم والإضرار بمصالح المتقدم؟



٭ يصعب في الحالات التأمينية حدوث تلاعب، ففي الوثيقة المرتبطة بالحادث أو الوفاة يطلب من المؤمن عليه تقديم المستند الدال على ذلك، حيث لن يتم صرف مبلغ التعويض دون الحصول على الإثباتات.

طفرة كبيرة في خدمة أبناء الجالية

كشف علاء سليم عن إنشاء شركة «دار المصريين» لتكون أول شركة كويتية - مصرية تتبع اتحاد المصريين بالخارج مصدقة من غرفة التجارة في الكويت، لإنجاز جميع الخدمات التي يريدها أبناء مصر في الكويت، وستتنوع خدماتها لتشمل توفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية بدون أي هامش ربح، فضلا عن توفير طلبات المعاملات الرسمية لمختلف الجهات بسعر لا يتعدى الـ 100 فلس، ويمكن من خلالها الحصول على وثيقة «مزايا» بقيمة 20 جنيها، وكذلك أخذ رقم تمويني، وإيصال السلع التموينية للمنزل من خلال الطلب على الإنترنت أو عن طريق الاتصال.

كما ستقدم الشركة دروسا للتقوية في المناهج التعليمية لأبناء المصريين المشتركين، من خلال قناة تعليمية متخصصة بأسلوب متطور حيث سيتمكن الطالب من اختيار الدرس الذي يريده ليتم التواصل معه من خلال معلم يقدم له الشرح التفصيلي لما يريده مجانا.

«سلامات fm» أول راديو للمصريين في الخليج

أعلن أمين عام اتحاد المصريين بالخارج علاء سليم عن الاستعداد لإطلاق راديو سلامات fm ليكون أول راديو للمصريين في الخليج، لافتا إلى أنه سيرى النور قريبا على apple store. وأضاف سليم أن المقر الرئيسي لهذا الراديو سيكون من الكويت، ويتم حاليا وضع خطط البث والبرامج واختيار المقر، مبشرا بأنه سيقدم صورة كاملة وواضحة لاحتياجات ومشكلات أبناء المحروسة.